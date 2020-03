Coronavirus, sgomberato mercato Ballarò a Palermo

Blitz interforze al mercato storico di Ballaro', a Palermo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, poliziotti, agenti della polizia municipale ed anche squadre della Rap per smontare le bancarelle allestite contravvenendo alle misure disposte per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Non si sono verificate tensioni. "Chi viola il decreto non soltanto commette un reato penale, ma soprattutto attenta alla salute pubblica", ha commentato il sindaco Leoluca Orlando. vbo/c