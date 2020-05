ROMA (ITALPRESS) – “Noi da parte nostra, continuiamo il monitoraggio come lo stiamo facendo da tempo, siamo ormai a oltre 1700 tamponi al giorno, abbiamo fatto il monitoraggio di chi è arrivato in base all’ultimo decreto, che permetteva il ritorno nelle case di residenza”. Lo dice la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ai microfoni del Gr1 Rai. “Abbiamo fatto il circa seimila tamponi complessivi, e i numeri dei positivi stati decisamente molto bassi, quindi questo ci conforta nel decidere per una riapertura più tranquilla e in sicurezza”.

