Coronavirus, residenze agricole all’aperto per gli anziani

"Contro il Covid possono essere utili residenze agricole all'aria aperta per gli anziani". È la proposta del presidente della Fondazione UniVerde Alfonso, Pecoraro Scanio. Il ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova apprezza: "Valuteremo con attenzione". Per Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, "l'agricoltura sociale è utile al Paese". sat/mrv/red