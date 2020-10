Coronavirus, Razza “individuazione positivi strategia necessaria”

"La scelta delle Regioni di individuare subito i positivi è la strategia migliore per questa fase che non può prevedere lockdown come nella scorsa primavera". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, tra gli ospiti del Forum "Meridiano Sanità Sicilia" promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas, oggi e domani al Teatro Bellini di Catania, sul tema economia e salute nel mondo post covid-19. vbd/mrv/red