ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi di contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi – secondo il consueto bollettino reso noto dal ministero della Salute – sono 3.678, poco più di mille rispetto a ieri, quando erano stati 2.667. Ma sono molti di più i tamponi: 125.312 mila (ieri erano 99.742). E continua pure la crescita dei decessi: 31 (+3 rispetto a ieri). Il totale dei 235.303 (+1204), mentre gli attuali positivi sono 62.576(+2.442). Ad oggi sono 3.782 (+156) i ricoverati con sintomi, 337(+18) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 58.457 persone. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (544), Lombardia (520), Veneto (375) e Lazio (357). La regione con l’incremento minore è il Molise (1).

(ITALPRESS).