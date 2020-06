POTENZA (ITALPRESS) – La task force della Basilicata comunica che sono stati effettuati 433 test per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi. Inoltre, ieri è guarita una persona. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 8, ieri erano 9 ai quali si sottrae la persona guarita. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 35.666 tamponi, di cui 35.247 risultati negativi.

Attualmente nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata 1 persona, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 7.

