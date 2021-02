ROMA (ITALPRESS) – E’ la Sicilia la regione con il maggior numero di nuovi positivi in Italia. Nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino quotidiano fornito dal Ministero della Salute – i nuovi contagiati sono 984 in crescita rispetto a ieri (766) a fronte di 22.255 tamponi effettuati e che determina un indice di positività che si attesta sul 4,4%. Crescono i decessi, 37 (+7), 1.538 i guariti e 589 gli attualmente positivi in meno con un dato totale che si attesta oggi a quota 41.613. Si allenta la pressione sugli ospedali, con 1.327 ricoverati nei reparti ordinari (-9), lievissimo calo delle terapie intensive, 202 (-2) con 15 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 40.084 persone.

