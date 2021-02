ROMA (ITALPRESS) – Flessione dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Dai dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 695 (ieri erano stati 744) a fronte di 22.360 tamponi effettuati, e questo determina un indice di positività che scende al 3,1%. Ricrescono i morti a 29 (+5), sono 1.600 i guariti e 934 in meno gli attualmente positivi per un totale 37.587. Nei reparti ordinari sono ricoverati in 1.108 (-53), 170 si trovano nelle terapie intensive (-6) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 36.309 persone.

(ITALPRESS).