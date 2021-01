PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia terza regione in cui si registra il maggiore incremento di casi di coronavirus in Italia. Sono 1.576 i nuovi positivi, in crescita rispetto alla giornata di ieri quando si erano contati 1.391 nuovi contagi. Eseguiti 9.537 tamponi, numero che determina il rapporto tamponi/positivi al 16,5%. Leggero incremento dei decessi, 36 (+2). Secondo i dati contenuti nell’odierno bollettino del Ministero della Salute, nell’Isola si registrano 692 guariti e un incremento di 848 attualmente positivi determinando il numero complessivo di 37.426. Prosegue intanto il trend in crescita dei ricoveri (+17) con un numero complessivo che si attesta a 1.198. In 190 sono curati nelle terapie intensive: 17 i nuovi ingressi nelle rianimazioni. Infine in isolamento domiciliare si trovano in 36.038.

