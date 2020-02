I test di conferma eseguiti su due dei tre casi di positività al coronavirus registrati in Piemonte, sono risultati negativi. Lo riporta l’assessore alla sanità Luigi Icardi, anticipando i risultati dei test dell’istituto superiore di sanità. Si tratta della coppia residente a Cumiana, la cui figlia è altresì rimasta sempre negativa. Resta quindi solo più un caso, che è in buone condizioni, ricoverato all’Amedeo di Savoia di Torino. Icardi anticipa che vengono ora a cadere anche gli eventuali controlli su conoscenti e parenti della coppia di Cumiana, e ciò determina anche il via libera all’apertura degli stabilimenti dell Italdesign dove l’uomo lavora, e che erano rimasti chiusi da domenica. “L’anomalia dei due falsi positivi – spiega Francesco De Rosa, direttore del reparto malattie infettive della Città della Salute di Torino – rientra nel normale iter di verifica”.

Dopo i tamponi iniziali, infatti, i pazienti positivi vengono sottoposto a degli approfondimenti epidemiologici e a nuovi tamponi, che vengono inviati al laboratorio di quarta classe dell’Istituto Superiore di Sanità. Qui i campioni vengono sottoposti a reazioni a catena di polimerati, che danno un risultato certo e definitivo. Quello piemontese non è il primo caso in Italia: succede nella catena fisiologica dei controlli.

