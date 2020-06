MILANO (ITALPRESS) – Crescono rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, oggi 252 contro i 99 di ieri, mentre calano i decessi, oggi 25 rispetto ai 32 di ieri. Il totale complessivo delle vittime da coronavirus nella Regione è di 16.374. Lo dicono i dati giornalieri epidemiologici sul covid-19 diffusi da Palazzo Lombardia. I tamponi effettuati sono oggi maggiori 13.376 (per un totale complessivo di 858.994), mentre ieri erano 9.305, con un rapporto di 1,9% rispetto ai casi positivi riscontrati (ieri il rapporto era del 1,1%).

Continua a scendere il numero complessivo di coloro che sono attualmente positivi, 17.340 (-517) e continua il trend crescente dei guariti, 744 (per un totale complessivo di 57.218). Prosegue la discesa, seppur di una sola unità, dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 97 nella Regione (-1), e dei ricoverati negli altri reparti, 2.488 (-77).

Raddoppiano i casi nel Milanese, oggi 71 (in totale 23.581), mentre ieri erano 27. Nella città di Milano i positivi delle ultime 24 ore sono 34 (in totale 10.018), più del triplo rispetto a ieri, quando erano 10. Trend in crescita anche per la provincia di Brescia (totale 15.187), dove i nuovi contagiati odierni superano quelli della Provincia di Milano , con 81 casi (ieri 12). Contagio in aumento rispetto a ieri anche nel Bergamasco (totale 13.710), con 39 casi (ieri 10).

Per quanto riguarda le altre province lombarde, i nuovi positivi al covid sono a Como 3.957 (+4), a Cremona 6.527 (+7), a Lecco 2.774 (+3), a Lodi 3.522 (+7), a Mantova 3.398 (+2), a Monza e Brianza 5.603 (+10), a Pavia 5.433 (+4), a Sondrio 1.505 (+6), a Varese 3.736 (+12).

(ITALPRESS).