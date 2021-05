CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, ha firmato l’ordinanza, nUMERO 33 con la quale si stabilisce la proroga, per altri otto giorni, della “zona rossa” nel Comune di Delianuova (provincia di Reggio Calabria).

Le disposizioni saranno in vigore fino a tutto il 15 maggio 2021.

L’ordinanza stabilisce che le nuove misure «permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale».

«Il dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale competente – è specificato – procede al costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale, segnalando tempestivamente all’Unità di crisi regionale, ogni variazione significativa intervenuta e l’eventuale opportunità di non prorogare ulteriormente le misure di cui trattasi».

(ITALPRESS).