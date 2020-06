POTENZA (ITALPRESS) – Nessun nuovo positivo al coronavirus nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove sono stati effettuati 330 test. Lo ha reso noto la task force regionale. I casi di contagio confermati sono sei, 27 le vittime e 366 i guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati eseguiti 37.305 tamponi, di cui 36.886 hanno dato esito negativo. Una persona è ricoverata in ospedale, nel reparto di pneumologia del “Madonna delle Grazie” di Matera. Le persone in isolamento domiciliare sono cinque.

(ITALPRESS).