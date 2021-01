BOLZANO (ITALPRESS) – Nelle scuole e negli asili di lingua tedesca dell’Alto Adige si sono registrati nel corso dell’ultima settimana 229 casi di nuove infezioni da Covid-19. Otto, invece, i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in quelle in lingua ladina. Nella settimana, tra il 4 e l’11 gennaio sono state registrate 229 nuove infezioni da Covid-19 nelle scuole in lingua tedesca. Sono state inoltre collocate in quarantena preventiva 833 persone. I numeri resi noti settimanalmente dalla Direzione istruzione e formazione tedesca includono l’intero corpo docente, il personale non insegnante, nonchè bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori.

Nelle scuole dell’infanzia le infezioni da Coronavirus sono state 25, 18 delle quali hanno colpito il personale pedagogico, una il personale non insegnante e sei i bambini. Nelle scuole elementari i positivi sono stati 60 (23 insegnanti, 34 alunni, 3 personale non docente), alle scuole medie sono state rilevate 33 nuove infezioni (10 professori, 21 studenti e 2 personale non docente), alle scuole superiori, le positività al Covid-19 sono state 65 (15 insegnanti, 49 studenti, 1 personale non docente) mentre alla formazione professionale, i casi sono stati 46 (12 insegnanti, 32 studenti, 2 personale non docente).

Nelle scuole dell’infanzia in lingua ladina non sono stati registrati casi, mentre nelle scuole primarie (scuole elementari) vi sono stati 3 casi di positività al Covid-19, due tra gli alunni e uno tra il personale docente. Nelle scuole medie è stata registrata una positività tra i ragazzi, mentre vi sono stati 4 casi tra gli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) compresa la formazione professionale. Inoltre, le quarantene preventive riguardano 29 persone: cinque nelle scuole dell’infanzia, 11 nelle scuole elementari, sette nelle scuole medie e sei nelle scuole superiori.

