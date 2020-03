“Bar, pub e ristoranti devono chiudere questa sera il più in fretta possibile, e non riaprire domani”. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Boris Johnson. Saranno permesse le consegne a domicilio, con la prospettiva di rivedere queste misure a scadenza mensile.

Il cancelliere Rishi Sunak ha poi annunciato che il governo pagherà fino all’80% degli stipendi dei dipendenti che non possono più lavorare, fino ad un massimo di 2.500 sterline al mese, sottolineando come questa sia “una misura senza precedenti, ma che serve a salvare vite”.

Inoltre, il pagamento dell’Iva da oggi fino a giugno è stato rinviato a fine anno finanziario.

“Potreste avere la tentazione di uscire stasera, e vi chiedo per favore di non farlo”, ha concluso Johnson, invitando i cittadini a seguire le direttive date nei giorni scorsi.

(ITALPRESS).