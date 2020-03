ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria: 25 miliardi, consapevoli delle difficolta’ che il Paese sta affrontando per questa emergenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri.

“Misure piu’ restrittive per la Lombardia? Ieri c’e’ stata una video conferenza con i governatori, e’ stata anticipata questa richiesta, io ho dato mandato di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste e siamo in attesa delle richieste” – dice il premier.

“Dal governo non c’e’ nessuna chiusura per eventuali misure restrittive, siamo disponibili a seguire le richieste che ci dovrebbero pervenire”, aggiunge.

(ITALPRESS)