Una raccolta fondi in favore di medici e infermieri presso l’Ospedale ‘Vincenzo Cervello’ è stata avviata dagli agenti immobiliari Fiaip Palermo, che sottolineano in una nota come “per il personale sanitario, che assiste pazienti positivi o sospetti tali al nuovo coronavirus, è di fondamentale importanza indossare e togliere in modo scrupoloso i dispositivi di protezione individuale (DPI) come precauzione per evitare di essere contagiati”.

“Fiaip Palermo – dichiara il presidente Antonino Matano – è da qualche tempo impegnata nel sostenere l’opera di medici, infermieri e personale dell’Ospedale Cervello. Anche in questi momenti di emergenza e di preoccupazione desideriamo essere presenti, con un nostro contributo atto a tutelare le condizioni di lavoro del personale sanitario, cui va il nostro ringraziamento per l’opera svolta con sacrificio e dedizione”, aggiunge Matano che ha attivato una procedura per la donazione volontaria tra gli associati della provincia, dopo avere appreso dai dirigenti del nosocomio, impegnato nella cura di pazienti affetti da Covid-19, che una delle criticità è data dall’insufficienza di tali attrezzature.

