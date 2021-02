NAPOLI (ITALPRESS) – “Stiamo assistendo a una grave ripresa dei contagi. Le cause sono due: la movida e la riapertura delle scuole”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. Il governatore si mostra preoccupato per la situazione regionale, con la media di nuovi positivi che è tornata intorno ai 1500 casi giornalieri (10% di contagiati su tamponi effettuati).

“In Campania abbiamo ricevuto 50mila vaccini in meno rispetto alla popolazione” ha continuato De Luca. Per il governatore la strada della vaccinazione di massa rappresenta “l’unica risposta vera all’epidemia” ma, quando ormai si è prossimi all’apertura delle inoculazioni agli ultraottantenni, preoccupano i dati riguardanti le forniture. “Aspettiamo un incremento. Se andiamo con questo ritmo, per completare la campagna impiegheremo i prossimi due anni e parte del 2023” afferma De Luca che chiede “un linguaggio di verità”. “Sulla base dell’attuale distribuzione – prosegue – in 10 mesi, se tutto va bene, vacciniamo 1,6 milioni su 4,6 milioni di persone”. Sempre nel corso del discorso, sul tema arriva poi un annuncio: “Il Cotugno è stato scelto insieme allo Spallanzani per la sperimentazione del vaccino italiano Reitera”. Una soddisfazione napoletana per un’ospedale che, spiega De Luca, “è una nostra eccellenza”.

