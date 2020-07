NAPOLI (ITALPRESS) – “Bisogna decidere quando aprire l’anno scolastico in Campania, c’era un orientamento della Campania ad aprire verso il 24 settembre. E’ intervenuta una novità con la nomina di Arcuri, che ha parlato di una campagna di screening di massa ad inizio di settembre, probabilmente decideremo di fare l’apertura dell’anno scolastico come il 90% delle regioni, intorno al 14 settembre. Lavoriamo tuttavia per non avere scuole pollaio”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta settimanale su Facebook.

“Faremo lo screening a tutto il personale scolastico: 180 mila screening, test sierologici o tamponi e distribuiremo mascherine a tutti gli studenti. Ripeteremo i tamponi periodicamente su tutto il personale medico e sanitario, e poi ricominceremo a fare i tamponi in tutte le Rsa e le fasce di popolazione a rischio”.

“Le mascherine mettetevele, io la metterò anche se andrò a mare, tanto per dare l’esempio” ha concluso.

