Coronavirus, controlli dei carabinieri a Palermo e provincia

I carabinieri della compagnia di Monreale, con il supporto di un elicottero del 9^ nucleo di Palermo, nell'ambito dei controlli per verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus, nel fine settimana hanno dato esecuzione a un servizio straordinario di controllo del territorio, a Palermo ed in provincia. Denunciate decine di persone. vbo/com