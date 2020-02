Le misure contenute nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri sono “di primissimo impatto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, lasciando la sede della Protezione Civile al termine della riunione con i ministri e la videoconferenza con i presidenti di Regione sull’emergenza coronavirus.

“Ho già detto che ci sarà un secondo provvedimento normativo con misure più incisive, ma stiamo lavorando a un terzo intervento ancora più organico e complessivo. Stimo lavorando intensamente, l’Italia ha bisogno di una grande spinta per la crescita economica – ha aggiunto -. Questo è certamente il momento di gestire l’emergenza sanitaria, ma anche di continuare la vita di tutti i giorni e anche di far correre il paese, serve una forte spinta semplificatrice e una grande accelerazione nella spesa gli investimenti”.

In merito al Decreto del Presidente del Consiglio che sarà pubblicato nelle prossime ore, “per quanto riguarda le regioni più interessate adotteremo misure di maggiore prudenza”, ha spiegato Conte, che ha parlato di “spirito di grande collaborazione” con i governatori.

(ITALPRESS).