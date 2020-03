GENOVA (ITALPRESS) – E’ stata consegnata alla Regione Liguria, oggi a Genova, la nave ospedale Gnv Splendid, messa a disposizione dal gruppo Msc, che da lunedi’, prima in Italia, ospitera’ a bordo malati di coronavirus in terapia di media intensita’ e pazienti in quarantena dimessi dagli ospedali. Al sopralluogo hanno partecipato il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il presidente del porto Paolo Emilio Signorini, l’amministratore delegato di Gnv Matteo Catani e le autorita’ sanitarie.

A bordo sono state allestite nel giro di una settimana 25 cabine trasformate in stanze d’ospedale con connessione internet e televisione. In prospettiva la nave potra’ offrire fino a 400 posti letto oltre alle sistemazioni del personale marittimo e sanitario. La Gnv Splendid rimarra’ ormeggiata al Terminal Traghetti di Genova ed e’ stata messa a disposizione della Regione Liguria al valore simbolico di un euro fino al termine del periodo di emergenza. “All’interno di questa nave le persone piu’ fragili troveranno un posto dove essere curati e nutriti nel modo piu’ appropriato prima di tornare a casa”, afferma il governatore ligure Giovanni Toti.

(ITALPRESS).