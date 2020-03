“Ho costruito delle ipotesi che sono al vaglio della valutazione economiche: possibilità di sostegno per quanto riguarda i costi delle baby sitter, congedi straordinari per i genitori, abbiamo messo in campo la possibilità di utilizzo dello smartworking e del telelavoro, dove non è possibile stiamo studiando e proponendo la possibilità per uno dei due genitori di poter restare a casa. Ci sono tante forme di congedo, penseremo a uno strumento per gli autonomi. Avevamo già un voucher baby sitter che non è stato reintrodotto nell’ultima legge di Bilancio, una forma di quel tipo potrebbe essere riattivata in modo straordinario”. Lo ha detto il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a Circo Massimo su Radio Capital. “E’ chiaro che a fronte di un rigore di questo tipo il governo deve essere accanto ai propri cittadini non solo spiegando il motivo di questa scelta, ma soprattutto per sostenere una riorganizzazione. Da subito ho detto che dobbiamo mettere in campo risorse economiche per aiutare le famiglie per la cura dei figli”, ha aggiunto. Infine il minisro ha sottolineato che “non corrisponde al vero che sulla sospensione delle lezioni il Comitato scientifico avesse dato parere contrario e non ci è stato riportato. E’ chiaro che dobbiamo evitare le modalità di contatto e prossimità delle persone e riorganizzare il vivere sociale, non annullarlo o bloccarlo”.

(ITALPRESS).