Coronavirus, blitz cuochi in hotel Palermo per bergamaschi isolati

Blitz enogastronomico anti-isolamento per i 29 bergamaschi in quarantena in un albergo di Palermo. Scatta l'operazione "Pale/rgamo". "L'abbraccio enogastronomico della Sicilia ai 29 turisti bergamaschi", spiegano i promotori, che aggiungono: "Qui siete a casa! Menu', recapitato in quarantena, a base di casonsei bergamaschi ma preparati da chef siciliani". vbo/com