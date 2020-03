Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie rende noto l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19. Ad oggi sono 67 i casi positivi, di cui 39 ricoverati all’Ospedale di San Marino (5 in Rianimazione con sintomatologia severa – 5 maschi -, 34 nelle degenze predisposte con sintomi moderati – 23 maschi e 11 femmine) e 28 sul territorio e a domicilio; 5 decessi; 139 tamponi totali effettuati, di cui 54 risultati negativi, 77 positivi e 8 in attesa di esito; 214 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (176 laici, 34 sanitari, 4 Forze dell’Ordine); 157 quarantene terminate.

Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome della Segreteria di Stato alla Sanità, esprime “autentico e profondo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici dei due concittadini di 62 e 80 anni che nella notte sono venuti a mancare e che erano risultati positivi al COVID-19”.

(ITALPRESS).