Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie, ha reso noto l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus Covid-19. Sono 196 i casi positivi, di cui 64 ricoverati all’Ospedale di San Marino (16 in Rianimazione con sintomatologia severa, 45 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati) e 132 in isolamento a domicilio. I sanitari positivi sono 12, 22 i decessi, 6 i guariti, 78 i dimessi a domicilio per migliorate condizioni cliniche, 422 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario e 622 le quarantene terminate. Il Gruppo per l’Emergenza Covid-19, anche a nome del Congresso di Stato, esprime sentimenti di vicinanza e vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici del concittadino di 85 anni venuto a mancare ieri sera. Proseguono le diverse raccolte fondi a sostegno dell’emergenza sanitaria; al momento si registrano donazioni sul conto corrente della Protezione Civile di 550.000 euro e sul conto dell’ISS di 450.000 euro (compreso il parziale versamento di SUMS di 150.000 euro).

(ITALPRESS).