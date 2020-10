PALERMO (ITALPRESS) – Questa settimana i positivi al coronavirus nella città metropolitana di Palermo sono aumentati di oltre 500 casi con una media, a ieri, di 2,26 positivi per mille abitanti. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo sull’andamento dei contagi nella provincia. Lo studio si basa sui dati dell’Asp e non rientrano i numeri relativi ai comuni di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Ustica.

Alla data di ieri, 22 ottobre, i positivi nell’intero territorio della città metropolitana erano 2.804. Lunedì scorso, 19 ottobre, invece, erano 2.294. Per mille abitanti, al 22 ottobre, si registrano 2,26 positivi, in aumento rispetto all’1,85 di tre giorni prima.

In una speciale mappa del contagio che classifica i centri della provincia in sei diverse fasce, dai meno colpiti ai più colpiti, il comune Palermo è nella quarta fascia, con 2,70 positivi per mille abitanti. Ieri, 22 ottobre, in città i casi erano 1.777 con un incremento del 12,7%, cioè 200 in più rispetto al giorno precedente. Lunedì 19 ottobre, invece, erano 1.437. Una crescita, quindi, di 340 casi nei primi quattro giorni di questa settimana.

Considerando i positivi per mille abitanti, tra i comuni del Palermitano maggiormente colpiti dalla diffusione del virus ci sono Villafrati, Montemaggiore Belsito, Mezzojuso, Cefalà Diana, Torretta, San Giuseppe Jato, San Cipirello.

A Villafrati ieri i casi erano 90, undici in meno rispetto alla giornata del 20 ottobre quando erano 101. Un dato sui contagi comunque rilevante che ha portato a 27,51 il numero di positivi per mille abitanti.

Tra i centri della provincia, Bagheria ha registrato il più alto numero di “attuali positivi” nella giornata ieri, ovvero cento persone, trenta in più rispetto al giorno precedente. In rapporto alla popolazione, però, ci sono meno di due casi ogni mille abitanti (1,83 al 22 ottobre). Ieri a Partinico si contavano 78 casi, 72 a Misilmeri, 61 a San Giuseppe Jato, 50 a Torretta e a Montemaggiore Belsito, 49 a Carini, 43 a Mezzojuso, 37 a San Cipirello, 33 a Termini Imerese.

(ITALPRESS).