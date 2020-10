Malta ha registrato il maggior numero di casi positivi di COVID-19 in 24 ore dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie hanno confermato che oggi sono stati confermati 112 nuovi casi di coronavirus.

Il numero di casi attivi continua a aumentare e finora il totale dei casi attivi è di 1.009. Ieri è stato registrato il numero giornaliero più alto di casi quando sono stati confermati 111 casi. Ma questo è stato superato giovedì con un caso di più.

Lo scorso mercoledì, un uomo di 59 anni è diventato l’ultima vittima del COVID-19. Fino ad oggi la pandemia ha causato 45 vittime. Malta ha registrato 4.160 casi di coronavirus di cui 3.106 sono guariti. Sono stati effettuati 289.594 test di tampone.

Il governo maltese è sottoposto a forti pressioni da varie associazioni sanitarie e altri sindacati per rintrodurre misure per frenare la pandemia. Secondo la stampa locale, l’esecutivo potrebbe rafforzare le misure per controllare la diffusione della pandemia.

