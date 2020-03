A Malta si registrano nove nuovi casi di coronavirus e tre di loro sono i primi cittadini maltesi a contrarre l’infezione. I dati sono stati confermati dal Sovrintendente per la sanita’ pubblica, Charmaine Gauci, che ha reso noto come nell’Isola sono 30 i pazienti positivi per il Covid-19 e 2 i guariti. I pazienti sono in condizione di salute stabile. Uno dei nuovi casi e’ un operatore sanitario di 36 anni che ha manifestato i primi sintomi sabato scorso. Un altro caso riguarda un’operatrice sanitaria di 23 anni, che ha sviluppato i sintomi del virus il 13 marzo scorso mentre si trovava all’estero. Secondo le autorità sanitarie la ragazza era in contatto con l’operatore sanitario di 36 anni, ma potrebbe anche essere stata contagiata tramite la sua coinquilina che recentemente era stata in Italia. Tra gli altri nuovi casi registrati nelle ultime ore, un maltese di 34 anni che era in vacanza a Barcellona con una donna italiana di 49 anni, anche lei risultata positiva dopo che il marito era tornato da Roma con i sintomi del virus. A una donna maltese di 56 anni, invece, di ritorno dal Regno Unito è stato riscontrato il Covid-19, così come a un inglese di 39 anni che vive a Malta. Altri due casi riguardano un giovane spagnolo di 15 anni, che era con un gruppo di quattro studenti spagnoli e un giovane di 19 anni che nei giorni scorsi era a Dublino.

Intanto il ministro del Turismo maltese, Julia Farrugia Portelli, dovrà restare in quarantena per una settimana, nonostante sia negativo al coronavirus che causa il Covid-19. Lo annuncia lo stesso ministro su Facebook.

La decisione è stata presa dalle autorità sanitarie, perché Farrugia Portelli è stata a contatto con una persona che nei giorni scorsi è risultata positiva al virus.

Il ministro ha spiegato che continuerà a lavorare in videoconferenza. L’industria del turismo di Malta sta già subendo dei contraccolpi per l’emergenza coronavirus, per il blocco dei collegamenti con diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il Governo sta lavorando a un pacchetto di aiuti per il settore e per garantire i posti di lavoro.

(ITALPRESS/MNA).