MILANO (ITALPRESS) – Il progetto “L’altra faccia della plastica” vuole dare un volto all’impegno di Corepla attraverso i racconti dei protagonisti del Consorzio. Donne e uomini che ogni giorno, con professionalità, svolgono il proprio ruolo fondamentale di gestione, coordinamento e monitoraggio in quel percorso virtuoso che parte dai rifiuti e arriva alla valorizzazione della materia attraverso il riciclo e il recupero.

“La filiera del riciclo degli imballaggi in plastica in Italia rappresenta un’eccellenza a livello Europeo – spiega il presidente di Corepla, Giorgio Quagliuolo – i risultati raggiunti sono frutto del contributo quotidiano di una molteplicità di attori che con il loro impegno concreto concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e al realizzarsi dell’economia circolare. Si tratta di un Sistema complesso, fatto di attività e servizi fondamentali ma spesso poco conosciuti perchè realizzati “dietro le quinte”. Per questo il Consorzio ha deciso di “metterci la faccia” e raccontare la propria esperienza, le opportunità e i risultati e per farlo ha scelto LinkedIn, per arricchire il dialogo e il confronto con i professionisti su questi temi”.

L’altra faccia della plastica, in onda su LinkedIn a partire dal 21 ottobre, con appuntamento settimanale ogni giovedì sino al 29 dicembre, sarà caratterizzata da 10 brevi pillole che vi faranno scoprire come funziona la filiera, approfondendo tutte le fasi della vita dell’imballaggio, dalla sua progettazione al suo recupero.

Dieci video che trasmettono cura, attenzione e senso di appartenenza: nella prima puntata verrà affrontato il tema “Gestione dei rifiuti, prevenzione e responsabilità”, nella seconda “Ricerca&Sviluppo ed Ecodesign”, nella terza “Le modalità di raccolta urbana”, nella quarta “La selezione, il passaggio chiave verso il riciclo”, nella quinta “Il riciclo degli imballaggi in plastica”, nella sesta “Il recupero energetico, il cerchio si chiude”, sarà poi la volta di “La qualità e i controlli sulla filiera”, e ancora “La Comunicazione per una gestione responsabile degli imballaggi in plastica”, poi “Contro l’inquinamento di mari e fiumi”, infine “I numeri della sostenibilità”.

