Corecom Sicilia presenta l’Abbecedario della Media Education

PALERMO (ITALPRESS) – Il Corecom Sicilia porta a scuola la cittadinanza digitale. Venerdì 26 settembre, alle 10.30, all’I.C. Sperone-Pertini di Palermo sarà presentato l'”Abbecedario della Media Education”, guida pratica in 21 parole chiave per aiutare i ragazzi a usare social e rete con consapevolezza e responsabilità.

All’incontro parteciperanno la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo, il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia, il dirigente USR Sicilia Salvatore Iacono, il procuratore per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna e il commissario Corecom Sicilia Aldo Mantineo, coordinatore del progetto.

Il volume, curato dal Corecom Sicilia e diffuso gratuitamente, nasce come strumento di educazione e prevenzione, con l’obiettivo di fornire a studenti, famiglie e docenti un linguaggio semplice per affrontare le sfide e le opportunità del mondo digitale.

– Foto copertina Abbecedario della Media Education –

(ITALPRESS).