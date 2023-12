PALERMO (ITALPRESS) – Conciliaweb, il sistema on line predisposto dall’Agcom per la risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (telefonia, internet, pay tv), ha rimborsato quasi 400 mila euro ad utenti privati e aziende dall’insediamento del comitato del Corecom Sicilia. Sono state 3500 le conciliazioni e oltre 300 le definizioni risolte in maniera definitiva grazie al servizio telematico.

Sul fronte conciliazioni il 24 per cento interessa le aziende (816 istanze) e il 76 per cento soggetti privati (2650) e riguardano telefonia fissa, seguita da quella mobile e dalla pay tv. Gli indennizzi sono stati di quasi 300 mila euro.

Le definizioni sono state poco più di 300 e riguardano aziende (27 per cento) e soggetti privati (73 per cento): più cliccata la telefonia fissa, seguita da quella mobile e dalla pay tv: i rimborsi-indennizzi, qui, sono stati di 105 mila euro.

“Siamo molto soddisfatti di questi numeri – afferma il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, insieme ai componenti del comitato Salvatore Li Castri, Aldo Mantineo, Luigi Sarullo e Ugo Piazza – che testimoniano come il servizio Conciliaweb, a supporto dei cittadini, sia semplice e di facile fruizione. Grazie a pochi click, infatti, dà vita a un procedimento gratuito interamente telematico, accessibile da pc, smartphone o tablet che permette di risolvere amichevolmente, senza intermediari e in tempi rapidi, le controversie tra utenti, aziende ed operatori di telefonia, pay tv, internet”.

– foto ufficio stampa Corecom Sicilia, comitato in seduta con al centro il presidente Giaconia –

(ITALPRESS).

