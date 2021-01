TORINO (ITALPRESS) – “Sarà una partita importante. Inizia la Coppa Italia, sappiamo che quando la competizione entra nel vivo piace a tutti giocarla e per arrivare in fondo bisogna vincere la partita di domani sera”. La Juve vuole prolungare il suo ottimo momento. Dopo l’ottimo inizio di 2021, la squadra mette nel mirino la Coppa Italia, al via domani contro il Genoa. “Rispetto a quando l’abbiamo affrontato in campionato, il Genoa è cambiato nell’aggressività. Hanno alzato il baricentro, hanno molta energia, quindi sarà una partita combattuta e difficile da giocare. Nel complesso credo sarà un match simile a quello di Marassi, verranno per difendersi bene e per cercare di ripartire in contropiede. L’abbiamo studiato in questi giorni e l’abbiamo preparata al meglio” le parole di Pirlo ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium.

“Stiamo valutando chi sta bene. Rientrerà Giorgio (Chiellini), che si sta allenando con noi da un pò di tempo, Gigi (Buffon) partirà dall’inizio e poi valuteremo gli altri domattina. In questo inizio di 2021 ha fatto la differenza la forza mentale che abbiamo messo in campo, abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi e da lì siamo ripartiti con forza cercando di pensare solo a noi stessi”.

(ITALPRESS).