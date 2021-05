REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “L’Atalanta fa alzare ritmo e intensità, ti fa giocare una partita di tipo europeo. Ci conosciamo, sappiamo a che gara andiamo incontro ma non credo sarà diversa dalle due già disputate”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Non pensiamo al campionato, siamo concentrati solo su questa partita e abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo – ha sottolineato il mister bianconero in conferenza stampa – Bonucci? Domani non giocherà, ha avuto una distorsione durante una partitella e non sarà a disposizione”. Sul suo futuro sulla panchina dei piemontesi: “Cercherò di finire il mio lavoro al massimo, del futuro parleremo dopo”. Domani sugli spalti ci sarà di nuovo del pubblico: “E’ una cosa bella e entusiasmante, quest’anno abbiamo avuto la fortuna di giocare in Champions con 20mila spettatori e la differenza si nota. Noi siamo una squadra che abbiamo bisogno di stimoli e di sentire ritmi al di fuori del campo, per fare alzare quella tensione che quest’anno qualche volta è mancata”. Pronto alla finale anche capitan Giorgio Chiellini: “Questa è una partita a parte e l’abbiamo preparata per vincere un trofeo. Le ultime due vittorie ci fanno ben sperare per il finale di campionato ma siamo concentrati per questa finale. Conosciamo l’Atalanta, speriamo che questo campo ci porti bene come a gennaio, quando qui vincemmo la Supercoppa. E’ una finale che ci siamo guadagnati alla fine di un percorso ostico – ricorda il centrale bianconero – battendo l’Inter in due partite tirate sino alla fine. Domano vogliamo vincere fermando la favola Atalanta, sperando resti incompiuta ancora per un anno”.

(ITALPRESS).