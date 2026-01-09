Coppa del Mondo, tanta Italia nei vari tabelloni principali

ROMA (ITALPRESS) – Tanta Italia nei tabelloni principali delle gare di Coppa del Mondo di scherma di questo intenso weekend: avanzano nove fiorettiste a Hong Kong, sette sciabolatrici a Tunisi e sei spadisti a Fujairah, mentre sono ancora in corso i preliminari di fioretto maschile a Parigi.

Sono nove le atlete azzurre del CT Simone Vanni che hanno acquisito il diritto a disputare domani il tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong. Erano già ammesse per diritto di ranking Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Martina Sinigalia. Al primo step di oggi, dopo la fase a gironi, hanno staccato subito il pass Elena Tangherlini (la migliore delle poules con sei vittorie in altrettanti assalti, aliquota +21) e Carlotta Ferrari (cinque successi e una sola sconfitta, score di +18). Vincendo gli incontri dei tabelloni preliminari, poi, hanno raggiunto la qualificazione anche Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Non sono riuscite invece a centrare l’obiettivo Irene Bertini, Camilla Mancini e Giulia Amore.

La Coppa del Mondo di fioretto femminile a Hong Kong, dove è assente Anna Cristino che è stata costretta al forfait per infortunio, vivrà domani la giornata clou della gara individuale con la disputa del tabellone principale fino all’assegnazione delle medaglie. La gara scatterà alle ore 2 della notte italiana, per concludersi quando nel nostro Paese sarà mattina: tra i match del primo turno anche un derby azzurro tra Alice Volpi ed Elena Tangherlini. Sette atlete azzurre saranno protagoniste domenica invece nel tabellone principale della gara femminile nel Grand Prix di sciabola a Tunisi. L’Italia del CT Andrea Aquili poteva contare su Michela Battiston (numero 4 al mondo) già ammessa per diritto di ranking, alla quale si è subito unita Chiara Mormile grazie a sei vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi. Attraverso gli incontri del tabellone preliminare, poi, hanno staccato il pass per la giornata clou anche Mariella Viale, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Manuela Spica.

Stop all’ultimo match di qualificazione per la giovanissima Vittoria Mocci, così come per Michela Landi (battuta in un derby azzurro da Mariella Viale) e Carlotta Fusetti. Nel turno precedente si erano fermate Claudia Rotili e Rebecca Gargano. Il Grand Prix di sciabola a Tunisi, che prevede – come tutte le tappe del circuito d’élite GP FIE – solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, proseguirà domani con le fasi preliminari della gara maschile.

Tra gli sciabolatori del Commissario tecnico Andrea Terenzio, essendo assente a scopo precauzionale Luca Curatoli che sta superando un problema fisico, l’unico azzurro esentato dalle qualifiche sarà Michele Gallo (attualmente numero 12 del ranking mondiale). Per 11 atleti italiani, invece, comincerà dalla fase a gironi del sabato la rincorsa al tabellone principale.

Sei atleti italiani accedono infine al tabellone principale della gara individuale maschile in programma domani nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah. Oggi negli Emirati Arabi si sono disputati i preliminari della prova degli uomini, da cui erano esentati – qualificati per diritto di ranking, essendo tra i “top 16” della classifica mondiale – Davide Di Veroli e Matteo Galassi. Già dopo la fase a gironi hanno staccato il pass Filippo Armaleo (da numero 1 con un en plein di vittorie, aliquota +20) e Simone Mencarelli (anche per lui percorso netto).

In seguito, vincendo gli assalti dei tabelloni preliminari, hanno ottenuto la qualificazione anche Giulio Gaetani e Gianpaolo Buzzacchino. Obiettivo sfumato d’un soffio per Valerio Cuomo ed Enrico Piatti, usciti nell’ultimo incontro odierno; out nel turno precedente Marco Paganelli, Eugenio Tradardi, Fabrizio Cuomo e Andrea Santarelli (superato nel derby azzurro da Buzzacchino).

La tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah vivrà domani la giornata clou delle prove individuali con i tabelloni principali sia della competizione femminile che di quella maschile. Tra le donne saranno sette le spadiste del CT Dario Chiadò in pedana: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Sara Kowalczyk, Federica Isola, Carola Maccagno e Lucrezia Paulis. Nella gara degli uomini, invece, l’Italia del Commissario tecnico Diego Confalonieri sarà rappresentata da Matteo Galassi, Filippo Armaleo, Simone Mencarelli, Giulio Gaetani, Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino, questi ultimi due subito contrapposti in un derby azzurro nei turno dei trentaduesimi di finale.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).