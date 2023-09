ROMA (ITALPRESS) – Si conclude con il quarto posto dell’Italia nella prova a squadre di fioretto maschile la tappa di Busan della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Terni 2023 a cui la delegazione azzurra arriverà con l’entusiasmo di ben otto medaglie conquistate nei quattro giorni di gare in Corea.

Il terzetto dei fiorettisti composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa ha iniziato oggi il suo percorso con una netta vittoria sulla Corea per 45-10 nel turno dei quarti di finale. Nell’ultimo match, però, Lambertini ha accusato un piccolo problema fisico. L’atleta emiliano, d’intesa con il Responsabile d’arma Simone Vanni e con lo staff medico azzurro presente, ha deciso di fermarsi per non rischiare nulla a meno di un mese dai Campionati del Mondo. L’Italia si è così dovuta ritirare prima della semifinale con la Francia concludendo al 4° posto.

Va così in archivio una quattro giorni brillante per il settore paralimpico della FIS, guidato dal coordinatore Dino Meglio e dai ct Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, soddisfatti delle 8 medaglie conquistate dagli atleti azzurri. Tre quelle d’oro, firmate da Bebe Vio Grandis nel fioretto femminile B, Rossana Pasquino nella sciabola femminile B e Matteo Dei Rossi nella spada maschile A. In cassaforte, al rientro dalla Corea, anche tre gli argenti (Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, Matteo Betti nel fioretto maschile A e Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A) e due bronzi (Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A e Loredana Trigilia nella sciabola femminile A). Un ottimo viatico in vista dei Campionati del Mondo, che si svolgeranno a Terni dal 3 all’8 di ottobre e che saranno fondamentali anche per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi2024.

