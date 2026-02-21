Coppa del Mondo paralimpica, doppietta italiana nella terza giornata di gare a Pisa

PISA (ITALPRESS) – Doppietta italiana nella terza giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di Pisa 2026. Nella sciabola femminile categoria B è Andreea Mogos a bissare il successo del fioretto di ieri dopo la vittoria nel derby contro Sofia Brunati che conquista una splendida medaglia d’argento. Si ferma ad un passo dal podio la prova di Loredana Trigilia nella categoria A. Il tabellone ad eliminazione diretta delle due azzurre è iniziato con il successo di Andreea Mogos sulla thailandese Jana (15-7) e con quello di Sofia Brunati sull’ucraina Doloh (15-8). Nei quarti di finale l’atleta delle Fiamme Oro si è imposta sulla georgiana Khetsuriani (15-8) mentre la portacolori dell’Accademia Scherma Milano ha vinto nettamente contro l’atleta neutrale Kastsiuchkova (15-2). In semifinale doppio successo azzurro contro l’ucraina Fedota-Isaieva (15-8) e la polacca Strawinska (15-12). Nell’atto conclusivo tutto tricolore è stata Andreea Mogos ad avere la meglio conquistando l’oro grazie al 15-7 su Sofia Brunati che si è messa al collo una splendida medaglia d’argento. Nella stessa prova è 10^ Julia Anna Markowska e 22^ Gloria Lorenzetti. Si è fermata ad un passo dal podio la prova nella sciabola femminile A di Loredana Trigilia che ha aperto la prova con la vittoria nel tabellone da 32 contro la britannica Seddon-Cowell (15-5) prima di imporsi contro un’altra sciabolatrice della Gran Bretagna, Collis con il risultato di 15-8.

La sciabolatrice del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa è stata battuta poi nei quarti contro dall’ucraina Morkvych (15-7) chiudendo in ottava posizione. Nella prova di spada maschile A i migliori degli azzurri sono stati Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi fermatisi negli ottavi e classificandosi rispettivamente 11° e 14°. Nella stessa gara 19° Edoardo Giordan, 23° Samuele Frascaroli e 30° Gabriele Maria Albini. Stop negli ottavi di finale per Michele Massa che si è classificato 10°. Così gli altri italiani in gara: 22° Davide Costi, 27° Leonardo Rigo, 29° Andrea Jacquier, 30° Salvatore De Falco, 31° Simone Rabitti e 33° Saverio Bucci. Domani quarta ed ultima giornata di gare nella Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa con le tre prove a squadre. Nel fioretto maschile l’Italia salirà in pedana con il quartetto composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Luca Platania Parisi. Questo il terzetto tricolore della sciabola femminile: Julia Anna Markowska, Andreea Mogos e Loredana Trigilia. Nella spada femminile la squadra è composta da Sofia Brunati, Sofia Garnero e Julia Anna Markowska.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).