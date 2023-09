ROMA (ITALPRESS) – Ottava medaglia in tre giorni per l’Italia nella tappa coreana di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in scena a Busan. Brilla d’argento Matteo Betti nel fioretto maschile A, mentre si fermano ai piedi del podio Emanuele Lambertini, Michele Massa e Rossana Pasquino.

Argento che pesa quello di Matteo Betti. Il fiorettista senese, numero 2 del seeding, è entrato in gara nel tabellone da 16 dove ha avuto la meglio sul tedesco Maurice Schmidt con il punteggio di 15-8. L’azzurro classe ’85, dopo un match molto equilibrato, ha superato nei quarti di finale l’inglese Lam Watson per 15-13 conquistandosi così la certezza di una medaglia. Ancora una vittoria in semifinale dove Matteo, grazie all’ultima decisiva stoccata, ha superato il tedesco Haupt 15-14, accedendo così alla finalissima. Nel match per l’oro, poi, Betti si è fermato sul 15-9 contro l’ungherese Osvath, chiudendo con un ottimo secondo posto.

Quinta posizione, nella stessa gara, per Emanuele Lambertini. L’emiliano ha vinto il suo primo match, quello del tabellone degli ottavi, per 15-6 contro il francese El Assine, venendo però poi sconfitto dal turco Akkaya nei quarti di finale con il risultato di 15-9.

Si è fermata nel match che le sarebbe valsa la medaglia la seconda medaglia in due giorni Rossana Pasquino nella spada femminile B. L’atleta campana, ieri oro nella sciabola, è entrata in gara negli ottavi di finale dove si è imposta sulla britannica Moore per 15-7. Lo stop per la Pasquino è poi arrivato nei quarti di finale contro la padrona di casa Cho con il punteggio di 15-7. Pasquino ha chiuso così in quinta posizione. Stop nel turno delle 16 per Alessia Biagini. La toscana è stata sconfitta dalla spadista Tong di Hong Kong piazzandosi decima.

Settimo posto per Michele Massa nel fioretto maschile B. Il marchigiano, il più giovane della spedizione azzurra in Corea, ha superato la fase a gironi con tre vittorie ed una sconfitta nei quattro match disputati. Nel tabellone ad eliminazione diretta ha vinto il suo primo match contro Glass di Hong Kong per 15-12. La prova del fermano si è conclusa con la sconfitta contro il numero 1 del ranking mondiale, l’inglese Coutya, per 15-3.

Domani quarta e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso in Corea del Sud, che è anche l’ultimo appuntamento prima del Mondiale di Terni 2023 (in scena dal 3 all’8 ottobre), con le prove a squadre. Dalle 2 (orario italiano) spazio al fioretto maschile con il terzetto azzurro guidato dal responsabile d’arma Simone Vanni, che sarà composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]