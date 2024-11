PISA (ITALPRESS) – Comincia con due medaglie di bronzo per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo paralimpica a Pisa, primo appuntamento internazionale del nuovo quadriennio per la scherma in carrozzina. Emanuele Lambertini e Michele Massa hanno conquistato il terzo gradino del podio nel fioretto, rispettivamente nella categoria A e nella B, mentre hanno chiuso sulla “soglia” della zona medaglie Matteo Betti (sempre tra i fiorettisti categoria A) e Julia Markowska (nella spada femminile B).

Il percorso di Emanuele Lambertini nella prova di fioretto A, saltata la fase a gironi per diritto di ranking, è iniziato con il successo negli ottavi sull’argentino Freitas per 15-6 ed è continuato con un 15-11 al polacco Pender. In semifinale lo stop contro il turco Akkaya, con il risultato di 15-12, che ha sancito il terzo posto finale per l’emiliano delle Fiamme Oro. “Lambo” festeggia così alla grande il ritorno in pedana dopo i tre quarti posti ai Giochi di Parigi e soprattutto a pochi giorni di distanza dallo splendido gesto di impegno sociale che lo aveva visto in prima linea, spalando il fango, per i soccorsi post alluvione nella sua Emilia. Ai piedi del podio invece Matteo Betti, vincitore sul thailandese Sanitmuanwai (15-12), prima di fermarsi contro l’ucraino Demchuk (15-8). La gara di bronzo di Michele Massa tra i fiorettisti categoria B, invece, è partita con le vittorie per 15-4 contro il greco Souliotis e per 15-11 sul portacolori di Hong Kong, Glass. Rimpianti per la semifinale in cui l’azzurro dell’Accademia Scherma Fermo è stato sconfitto in rimonta, con l’ultima stoccata del 15-14, dal polacco Banach. Anche per Massa un ottimo inizio di stagione e del nuovo quadriennio dopo il debutto alle Paralimpiadi parigine. Quinta posizione tra le spadiste categoria B per Julia Markowska che, dopo aver superato 10-9 l’atleta neutrale Shlykova, è stata sconfitta da Ilminskaya (anche lei sotto la sigla NPA) con il punteggio di 15-12, mentre ha chiuso in 12^ posizione Alessia Biagini. Nella spada femminile A, infine, 17^ Michela Pierini. Domani la tappa italiana di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, che per la nona volta va in scena a Pisa sulle pedane del PalaCus, proseguirà con altre quattro competizioni individuali. Dalle ore 9.30 in gara il fioretto femminile categoria B con Alessia Biagini e la sciabola maschile A con Gabriele Maria Albini ed Edoardo Giordan. Dalle 13.30 spazio al fioretto femminile A con Loredana Trigilia e alla sciabola maschile B con Davide Costi e Andrea Jacquier.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

