Coppa del Mondo fioretto, a Lima undici azzurri qualificati per il tabellone principale

ROMA (ITALPRESS) – Sono 11 gli azzurri del commissario tecnico Simone Vanni qualificati per il tabellone principale maschile del Grand Prix di fioretto a Lima, in programma domani (nella serata italiana).

La prima giornata della tappa sudamericana del circuito d’élite di specialità, che segna anche la ripresa dell’attività schermistica internazionale, vedeva già ammessi alla giornata clou, per diritto di ranking, i fiorettisti italiani Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi.

Fin dopo la fase a gironi, alla prima occasione utile, hanno staccato il pass anche Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Davide Filippi. Infine, attraverso le vittorie nei tabelloni preliminari, hanno completato la pattuglia azzurra per domenica Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli. En plein sfiorato, dunque: non ce l’ha fatta soltanto Giuseppe Franzoni.

Oggi, nella serata italiana, il Grand Prix di fioretto a Lima – che come tutti i GP prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato – proseguirà con le qualificazioni della gara femminile.

Per l’Italia saranno in pedana Alice Volpi, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Margherita Lorenzi e Matilde Molinari, mentre sono già ammesse al tabellone principale di domenica le “top 16” del seeding Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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