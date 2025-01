HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Sono 10 le azzurre che ad Hong Kong si sono qualificate per il tabellone principale della gara individuale, che si svolgerà tra questa notte e domattina, nella prima tappa di Coppa del Mondo per il 2025 di fioretto femminile. Erano già ammesse, per diritto di ranking, le “top 16” della classifica mondiale Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini ed Elena Tangherlini. A loro sono subito aggiunte dopo un’ottima fase a gironi Erica Cipressa e Matilde Molinari. Grazie ai successi nei tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il “pass” per la seconda giornata di gara anche Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Anna Cristino e Irene Bertini. Si è fermata nel ultimo match di giornata Aurora Grandis, stop nel turno da 128 per Camilla Mancini.

Dalle ore 2 di notte (orario italiano) il via del tabellone principale da 64 che decreterà la vincitrice della prova di Hong Kong con fasi finale previste quando in Italia saranno le 11 del mattino.

