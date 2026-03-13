Coppa del mondo di sciabola, il Trofeo Luxardo di Padova dal 17 al 19 aprile

ROMA (ITALPRESS) – Andrà in scena dal 17 al 19 aprile il Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa italiana di Coppa del Mondo di sciabola maschile. La nuova data è stata annunciata dalla FIE in seguito al rinvio disposto nei giorni scorsi per la chiusura di diversi spazi aerei a causa della delicata situazione internazionale. La Federazione Italiana Scherma e il Comitato Organizzatore del Trofeo Luxardo di Padova si sono tempestivamente attivati riuscendo così ad aderire alla nuova collocazione in calendario, ufficializzata nella serata di ieri.

Dunque, in Veneto venerdì 17 aprile sarà la giornata dedicata ai preliminari, sabato 18 andrà in scena il tabellone principale della gara individuale mentre domenica 19 si svolgerà la prova a squadre della più antica competizione del circuito internazionale per gli sciabolatori. Nello stesso weekend sono stati ricollocati anche gli altri eventi che erano stati rinviati: le Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile in programma al Cairo e di sciabola femminile ad Atene, così come il Grand Prix di spada che si svolgerà a Budapest. Confermate, fin dalla prossima settimana, tutte le altre competizioni internazionali fino a inizio aprile, compresi i Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).