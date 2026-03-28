ROMA (ITALPRESS) – Otto spadiste ad Astana, nove sciabolatrici a Tashkent e sette sciabolatori a Budapest rappresenteranno l’Italia sabato nei tabelloni principali di un intenso sabato di Coppa del Mondo. E’ il verdetto della giornata di qualificazioni vissuta dalla scherma azzurra tra Kazakistan, Uzbekistan e Ungheria.

Otto atlete italiane del CT Dario Chiadò saranno protagoniste sabato del tabellone principale della gara individuale femminile nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana. Erano già ammesse, per diritto di ranking, le “top 16” della classifica internazionale Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk. Grazie a un’ottima fase a gironi, hanno strappato la qualificazione fin dal primo step di oggi Carola Maccagno e Alice Clerici. Successivamente, in virtù dei successi nel tabellone preliminare, hanno staccato il pass anche Roberta Marzani e Gaia Caforio. Out, invece, nel match decisivo Lucrezia Paulis (superata nel derby azzurro da Marzani) e Federica Isola, mentre nel turno precedente erano state eliminate Gaia Traditi e Nicol Foietta. In Kazakistan si assegneranno dunque le medaglie delle due gare individuali nella tappa di Coppa del Mondo di spada con 14 portacolori dell’Italia complessivamente in pedana.

Oltre alle otto spadiste che saranno impegnate nella prova femminile, infatti, nel tabellone principale maschile saranno protagonisti sei azzurri del ct Diego Confalonieri: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo e Fabrizio Di Marco.

Sono invece nove le azzurre del ct Andrea Aquili che hanno acquisito il diritto a disputare il tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tashkent. In Uzbekistan, era esentata dai preliminari la numero 5 del ranking internazionale di specialità Michela Battiston. Già dopo la fase a gironi, grazie a un ottimo inizio di giornata, hanno staccato subito il pass Martina Criscio e Mariella Viale. In seguito, vincendo gli assalti dei tabelloni preliminari, hanno conquistato la qualificazione anche Giulia Arpino, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile e Manuela Spica. Non ce l’hanno fatta, invece, Claudia Rotili, Francesca Romana Lentini (entrambe out nel match decisivo) e Michela Landi. Sabato la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tashkent vivrà la giornata clou della gara individuale: il tabellone dei 32esimi di finale comincerà alle ore 6 italiane. Infine sette atleti azzurri del ct Andrea Terenzio avanzano al tabellone principale della gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Erano già qualificati per diritto di ranking Luca Curatoli e Michele Gallo, al rientro dopo i rispettivi infortuni che li avevano costretti al forfait nell’ultimo appuntamento del circuito a Salt Lake City. Già dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, ha staccato il pass Pietro Torre, da numero 3 dei preliminari.

Grazie ai successi negli assalti a eliminazione diretta, poi, sono riusciti a qualificarsi anche Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri e Cosimo Bertini. Non ce l’hanno fatta, fermandosi all’ultimo match, Marco Mastrullo e Mattia Rea, mentre precedentemente si erano fermati Edoardo Cantini, Marco Stigliano e Lupo Veccia Scavalli. Sabato, in Ungheria, dalle ore 10 gli sciabolatori saranno in pedana per le medaglie.

– foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

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