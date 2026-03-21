Coppa del Mondo, 11 fiorettiste azzurre in tabellone a Lima

LIMA (PERÙ) (ITALPRESS) – Quasi en plein per l’Italia anche tra le donne: 11 atlete azzurre saranno protagoniste domani nel tabellone principale femminile del Grand Prix di fioretto a Lima. È il verdetto dell’ultima giornata di preliminari nel GP in Perù, tappa del circuito d’élite di specialità che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. Erano già qualificate, per diritto di ranking, le “top 16” della classifica mondiale Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia. La prima a raggiungere le compagne è stata Alice Volpi, staccando il pass fin dalla fase a gironi chiusa con sei vittorie in altrettanti incontri. In seguito, grazie ai successi negli assalti dei tabelloni preliminari, sono riuscite a strappare il biglietto per la giornata clou anche Margherita Lorenzi, Matilde Molinari, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis.

L’unica a non farcela, fermandosi nell’ultimo match, è stata Elena Tangherlini. Domani, dunque, dal pomeriggio italiano, con fasi finali previste quando nel Belpaese sarà mezzanotte, saranno in palio le medaglie nel Grand Prix di fioretto a Lima con 22 azzurri del ct Simone Vanni complessivamente in gara, equamente divisi tra donne e uomini. Oltre alle protagoniste della gara femminile appena citate, infatti, saranno in pedana nella prova maschile Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Davide Filippi, Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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