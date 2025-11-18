Cop30, Latini (Acea) “Sull’acqua serve una sinergia tra pubblico e privato”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) - In questa Cop "sta emergendo una centralità sulle tematiche di adattamento climatico, del ruolo dei privati, del contributo che possono dare a questo processo e la centralità dell'acqua. Acea non può che condividere un approccio pragmatico, sempre più progressivo alla transizione ecologica che mette al centro l'adattamento e la resilienza delle infrastrutture oltre che la tutela dell'acqua". Così Pierfrancesco Latini, Chief Risk, Sustainability & International Officer di Acea, intervistato dalla Italpress alla Cop30 di Belem in Brasile. xb1/ads/mca1