LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il consigliere del primo ministro del Governo libico di unità nazionale per gli affari di elettricità ed energia rinnovabile, Osama Al-Darrat, ha annunciato che la Libia è in procinto di firmare un memorandum d’intesa con la Turchia per la cooperazione nel campo dell’energia rinnovabile. Al-Darrat ha aggiunto che le aziende turche sono pioniere nel campo energetico, in particolare nella produzione di pannelli solari e turbine eoliche.

“Abbiamo comunicato con numerose aziende turche, tenuto riunioni e firmato memorandum d’intesa con loro per trasferire competenze in Libia nei campi delle energie rinnovabili ed eoliche”, ha detto. Poi, ha spiegato che la Turchia sta collaborando con la Libia per turbine elettriche che funzionano a gas e combustibili fossili, con l’assegnazione di un’area per investimenti in energia rinnovabile a est di Tripoli, dove le aziende turche svolgeranno un ruolo importante nell’implementazione di questi progetti d’investimento. Al-Darrat ha aggiunto che le aziende turche sono un partner chiave per le centrali elettriche, come le stazioni di Tripoli Ovest e Misurata, oltre a un nuovo contratto per la stazione di Tripoli Sud, affermando che lavorano anche nel campo della manutenzione. Per quanto riguarda la possibilità di un collegamento elettrico tra i due paesi, Al-Darrat ha affermato che la questione sarebbe stata discussa con la parte turca.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]