ROMA (ITALPRESS) – Una partnership nata in occasione della 1° “Giornata Nazionale Sport vs Bullismo” dello scorso 22 febbraio, che ha visto le tre realtà confrontarsi sulle tematiche legate alla tutela dei minori. Da un lato il portale www.figc-tutela minori.it, lanciato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, una piattaforma di formazione e monitoraggio finalizzata a trasferire le opportune conoscenze sull’argomento ad operatori sportivi, educatori ma anche famiglie e ragazzi. Dall’altro Convy School, con lo sviluppo e la promozione della prima App per denunciare in forma riservata atti di bullismo e cyberbullismo e il movimento giovanile Mabasta impegnato in ambito scolastico con il progetto “1000 a 0 – Sport Vince Bullismo Perde” e ideatore di un proprio protocollo per contrastare ogni episodio di bullismo.

Tre iniziative, seppur in modalità differenti, legate da intenti comuni che, nell’ambito di una progettualità condivisa, hanno portato allo sviluppo di “Un calcio al bullismo”. Un progetto in linea con i principi del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, di Convy School e di Mabasta, che prenderà il via nell’anno accademico 2021-2022 all’interno del mondo scolastico e delle società sportive del territorio.

(ITALPRESS).