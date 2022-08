CAGLIARI (ITALPRESS) – La commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità è convocata domani, martedì 9 agosto alle 10.30 per la risoluzione finalizzata all’istituzione di un organismo tecnico-politico per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e per la promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità. La Seconda commissione consiliare si riunisce sempre domani, martedì 9 agosto, ma alle 11.30, con all’ordine del giorno l’audizione dell’assessora del Lavoro sullo stato di attuazione del fondo Resisto e sul piano nazionale di ripresa e resilienza (P/201. In programma anche l’audizione dell’assessore regionale della Cultura e dello Spettacolo sugli interventi per le attività teatrali e musicali e sulla disciplina della politica linguistica regionale (P/198), nonché dell’assessore del Turismo sulle procedure di assegnazione dei contributi ex L.R 7/1995.

