VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, nell’Aula Magna dell’Università Iuav di Venezia, la conferenza “Proteggere le città costiere dall’innalzamento del livello del mare” promossa dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Il convegno nasce con l’obiettivo di esaminare, con una prospettiva a livello globale, la sostenibilità delle misure di adattamento alla risalita del livello del mare in contesti urbani. A fare gli onori di casa, il direttore della Ricerca dell’università IUAV di Venezia, Francesco Musco, a cui è seguito l’intervento di Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Ha preso parte all’evento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin. “Entro fine anno il Consiglio comunale discuterà Il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima, all’interno del quale sono stati inseriti dei capitoli che affrontano le conseguenze che il ridimensionamento dei ghiacciai e dei nevai possono avere sulla nostra città”, ha detto l’assessore nel suo intervento di saluto.

“Ritengo infatti fondamentale parlare della minaccia dell’innalzamento del mare e del fenomeno della subsidenza, ma è bene che si tenga conto anche di altre problematiche che possono sembrare indirette ma che invece hanno un legame stretto con Venezia, come lo scioglimento dei ghiacciai ma anche l’avanzamento del cuneo salino verso l’entroterra. È quindi importante considerare il sistema acqua nel suo insieme, non solo guardando al mare ma anche all’acqua dolce di fiumi e falde. Dobbiamo puntare sul creare un sistema cittadino integrato per affrontare al meglio le sfide ambientali, e in questa città vantiamo di numerose realtà di fama e competenza internazionale, così come tante realtà all’avanguardia che si occupano di progettazione. Sono infatti fermamente convinto dell’importanza che le opere ambientali possono ricoprire in città moderne, e il Mose, la più grande opera di ingegneria idraulica a livello mondiale, ne è una chiara testimonianza”, ha concluso.

Oggetto dell’evento anche la presentazione di diverse strategie adottate nella città di Venezia per proteggere edifici storici, abitazioni civili e aree urbane, confrontandosi e dialogando con realtà internazionali, raccontando le esperienze di altre città europee e sottolineando il valore delle reti spontanee e istituzionali che si creano tra le città. Durante la mattinata, tra gli altri, è intervenuto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, così come i rappresentanti di città di altre nazioni (Francia, Nigeria, Portogallo, USA). Presenti autorità militari.

La conferenza è stata promossa dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità con il supporto di The European House – Ambrosetti, Consorzio Venezia Nuova, CORILA, Università Iuav di Venezia e Ve.La S.p.A.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).