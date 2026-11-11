Convegno CISL “Tornare a costruire il futuro”, la Presidente Todde e gli assessori: “Facciamolo assieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Torniamo a costruire il futuro”, “facciamolo assieme”. Il titolo del convegno della Cisl e la pronta risposta della Giunta Regionale. La presidente Alessandra Todde e tre assessori della Giunta – il vicepresidente Giuseppe Meloni, l’assessora del Lavoro Desirè Manca e l’assessore dell’Industria Emanuele Cani – hanno partecipato questa mattina al convegno della Cisl Sardegna “Tornare a costruire il futuro” alla sala conferenze Tiscali di Cagliari. La mattinata si è chiusa con un’intervista alla presidente Alessandra Todde che ha spaziato su tutti i temi dello sviluppo dell’Isola.

Si è partiti da un assunto condiviso: “Un’isola che non riesce a pensare un modello di futuro non ha prospettive di lungo respiro, noi lo abbiamo fatto da subito guardando ai prossimi vent’anni, come sull’Einstein Telescope, uscendo dalla logica da “fusione a freddo”, nella quale i modelli da noi arrivavano dopo e venivano imposti. L’Einstein Telescope è un progetto trasformazionale, la creazione naturale di un distretto non solo scientifico ma per le aziende ottiche, di meccatronica con 10 anni di lavoro assicurati”, ha illustrato Todde.

“La Sardegna – ha proseguito – ha settori naturalmente nostri come la trasformazione alimentare, la nautica e settori che sarebbero strategici se il governo mantenesse gli impegni, come l’alluminio”. Si è passati poi al tema dell’insularità sul quale la presidente Todde ha voluto rispondere con una sfida: “Dobbiamo uscire dalla dimensione che essere isola è un limite, spesso è un limite nella nostra testa, dobbiamo uscire dal contesto che chiamo contesto lamentela. La nostra responsabilità come Regione è di stabilire le priorità e possiamo essere contenti per esempio di aver portato a casa un data center nel Sulcis. Allo stesso tempo con la “misura insediamento”, con cui offriamo fino a 20 mila euro per chi decide di tornare in Sardegna, non facciamo una misura assistenziale ma forniamo a chi un lavoro ce l’ha di tornare qua assicurandogli una mano a pagare l’affitto o fare trasloco. Il “diritto a rimanere” significa lavorare sugli attrattori, intervenendo sul tessuto imprenditoriale”, ha concluso la Presidente Todde.

I tre assessori avevano invece partecipato precedentemente ai panel suddivisi per focus – Sviluppo, Lavoro, Competenze – confrontandosi con esponenti delle altre forze politiche e sociali. Tutti hanno apprezzato la relazione del segretario della Cisl Sardegna Pier Luigi Ledda incentrata sull’idea di un “patto sul futuro della Sardegna”.

Nel suo intervento il vicepresidente e assessore del Bilancio Giuseppe Meloni ha sottolineato come “il confronto con la Cisl e le altre parti sociali è un percorso che portiamo avanti da tempo e che ci consente di condividere priorità e obiettivi per la Sardegna. Oggi abbiamo a disposizione risorse importanti, grazie anche ai risultati ottenuti nella vertenza entrate con lo Stato e ai fondi europei 2021-2027, per i quali abbiamo già programmato l’85% delle risorse disponibili nell’ambito del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale). Il nostro impegno – continua Meloni – è fare in modo che queste risorse producano benefici tangibili per i cittadini, sostengano la crescita delle imprese e creino nuove opportunità di lavoro e sviluppo nei territori, assicurando al tempo stesso una prospettiva finanziaria sostenibile per i prossimi anni. In vista della nuova programmazione europea 2028-2034, sarà fondamentale tutelare gli interessi della Sardegna e ottenere il pieno riconoscimento della nostra condizione di insularità, sia sul piano delle risorse sia su quello dei diritti, a partire dalla mobilità. Su questi temi serve un impegno comune, che coinvolga istituzioni, forze politiche e parti sociali, oltre ogni appartenenza, per lavorare insieme al futuro della nostra isola”, ha concluso il vicepresidente Meloni.

L’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha invece illustrato i risultati della “politica del doppio binario” portata avanti dalla Giunta: “lotta per salvaguardare i lavoratori nelle vertenze industriali e reindustrializzazione come quella della ex Keller a Villacidro, che presto produrrà materiale rotabile dopo 18 anni di chiusura, puntando poi a nuove filiere come la nautica e le materie prime critiche”.

Nel secondo panel sul “lavoro”, l’assessora Desirè Manca ha rivendicato “il lavoro enorme fatto per rivoluzionare la formazione in Sardegna, riformando la legge del 1979 mettendo da parte i corsi sul benessere, l’80% dei ragazzi faceva corsi da parrucchiere o estetista, e puntando su settori a maggiore potenzialità come saldatori, elettricisti, assistenti di volo – ha proseguito l’assessora Desirè Manca – e con il progetto Newgens sulle alte professionalità, investendo ben 80 milioni mentre abbiamo messo 300 milioni sulla stabilizzazione del lavoro precario per trasformare i contratti in tempi indeterminati e full time, soprattutto per le donne”.

– Foto Regione Sardegna –

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